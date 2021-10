Napoli Est, coppia di pusher nella rete dei carabinieri

Due le persone finite in manette nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Si tratta di Egidio Sannino, 21enne, e Simone Di Stefano, 19enne. Sono stati sorpresi in via Ferrante Imparato mentre cedevano una stecchetta di hashish ad un “cliente”.

Non hanno fatto in tempo a fuggire e quando sono stati perquisiti nelle loro tasche sono stati rinvenuti altri 3 grammi e mezzo di droga tra marijuana e hashish. Sono finiti ai domiciliari e attendono giudizio. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura.