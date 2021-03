Dosi nascoste nel paraurti dell'auto, preso spacciatore nel Napoletano

I carabinieri della stazione di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Crescenzo Stefano Iasevoli, 31enne di Pomigliano d’Arco. I militari lo hanno notato mentre occultava alcuni involucri sotto al paraurti di un’auto abbandonata in Via Giacomo Leopardi, tra i palazzi del complesso popolare ex lege 219. Quando lo hanno fermato, hanno rinvenuto e sequestrato nella scocca dell’autovettura 9 dosi di cocaina, 10 di hashish, 20 di crack e 10 di marijuana. Finito in manette, Iasevoli è stato tradotto al carcere di Poggioreale.

APPROFONDIMENTI LA DROGA Spaccio di droga a Napoli, arrestato pusher con la ​marijuana LA DROGA Pagani, nella serra per coltivare funghiaveva 120 chili di... I CONTROLLI Da Torre Annunziata a Terzignoraffica di arresti per droga e denunce

© RIPRODUZIONE RISERVATA