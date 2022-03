I carabinieri del nucleo operativo del Vomero hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un incensurato 35enne di Arzano.

È stato sorpreso questa notte in viale Michelangelo, poco prima di cedere una dose di cocaina ad un 30enne napoletano. Addosso e in auto altre tre “palline” della stessa sostanza e 135 euro in contante ritenuto provento illecito. L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio.