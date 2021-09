I carabinieri del nucleo operativo del Vomero hanno sequestrato 118 dosi di crack per complessivi 120 grammi di droga. La sostanza era occultata in 3 contenitori in plastica, sotterrati nei pressi del ponte della metropolitana Linea 1, in via Zuccarini a Piscinola. Immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre 7.300 euro. Continuano le indagini per rintracciare chi avesse disponibilità dello stupefacente.