Napoli, spacciatore di kobret ​arrestato dai carabinieri a Scampia

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Stella, insieme a quelli del Radiomobile di Napoli e del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Salvatore Volpicelli, 41enne di Scampia . Durante una perquisizione domiciliare nel lotto SC2 è stato trovato in possesso di 23 dosi di kobret (7,5 grammi) e 235 euro in contante ritenuto provento illecito. È ora ai domiciliari, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.