Consegna dosi di cocaina in auto, pusher bloccato a Casavatore

A Casavatore i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione illecita di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio Ciro Sanseverino, 44enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

I militari, impegnati in un servizio anti-droga, hanno sorpreso l’uomo in via De Sanctis a bordo della sua auto mentre consegnava una dose di cocaina a un cliente. I carabinieri li hanno bloccati. L’arrestato è in attesa di giudizio mentre l’acquirente, incensurato, è stato segnalato alla prefettura.