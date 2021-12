Droga a Napoli, Green pass e movida: carabinieri impegnati nei controlli

Notte di controlli alla movida per i carabinieri della compagnia Napoli Centro: setacciate le strade del centro storico. Controlli mirati anti-Covid grazie anche al contributo dei reparti speciali dell'Arma come il Nas ed il nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Napoli. Ingente il numero dei militari impiegati che, con il supporto dei carabinieri del Reggimento Campania, hanno potuto garantire l'ordine pubblico.

APPROFONDIMENTI SUPER GREEN PASS Super Green pass in vigore da domani. Stadi, feste, ristoranti: il... LA LOTTA AL COVID Napoli, stretta contro i no-vax: in 4 bloccati nei vicoli del... IL CASO Napoli, festa di notte interrotta dal blitz della polizia municipale

Il maltempo non ha fermato la movida. Sono state infatti identificate 156 persone e controllati 45 veicoli, 10 i mezzi sequestrati. Sanzioni al codice della strada per un importo complessivo di 27mila euro. Durante le operazioni a largo raggio, i carabinieri hanno sanzionato per il mancato rispetto delle norme anti-Covid 4 titolari di attività commerciali a vico Figurella, a piazzetta Banchi nuovi e a largo Girolamo Giusso. Gli imprenditori - sostengono i carabinieri - non avevano rispettato le norme relative ai green pass.

Carabinieri impegnati anche nella lotta all'illegalità diffusa. Denunciati a piede libero 4 persone. Tre di queste sono state trovate in possesso di poche dosi di marijuana pronte alla vendita mentre l'altro denunciato è stato trovato in via Battisti nonostante fosse sottoposto al daspo urbano. Trovati e sequestrati 20 grammi di marijuana e 1 bilancino di precisione in un'area condominiale di vico bonafficiata vecchia. Trovati 33 proiettili calibro 9x21 a vico canale a taverna penta. Le munizioni erano nascoste in una cassetta pubblica della rete telefonica.