Napoli: cocaina e hashish sotto la sella ​dello scooter, arrestato ai Quartieri

Gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in vico Giardinetto (Quartieri spagnoli) hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che, alla loro vista, si è dato alla fuga. I poliziotti, dopo un breve inseguimento terminato in via Concordia, lo hanno raggiunto e bloccato con non poche difficoltà rinvenendo, nel sottosella dello scooter, 5 involucri con 34 grammi circa di cocaina, un panetto di hashish e un involucro della stessa sostanza del peso complessivo di circa 76 grammi, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 58,20 euro.

In quei frangenti il giovane, in evidente stato di agitazione, ha iniziato ad inveire contro gli operatori cercando di fuggire e ha iniziato ad urlare per attirare l'attenzione dei familiari che, scesi in strada, hanno tentato di ostacolare il loro intervento aggredendoli. Maurizio Provenzano, 28enne con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e per guida senza patente perché mai conseguita; inoltre, lo scooter è stato sottoposto a sequestro ai fini della successiva confisca. Infine, la madre ed il fratello dell’uomo, di 48 e 19 anni con precedenti di polizia, sono stati denunciati per oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale.





