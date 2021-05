Hashish, coltelli e pistola giocattolo: due in arresto a Napoli, uno è minorenne

Ieri mattina gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra con il supporto dell’Unità Cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Luigi Martucci presso l’abitazione di due uomini dove hanno rinvenuto 4 panetti di hashish del peso di 400 grammi circa, una pistola giocattolo priva di tappo rosso, 3 coltelli, 4 cellulari, 2 bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Luigi Valda e F.P.V., napoletani di 22 e 17 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

