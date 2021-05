Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in un garage in uso ad un uomo in via Michele Guadagno dove hanno rinvenuto 5 cilindretti di hashish del peso di 816 grammi circa. Cristian Chiarotti, 37enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente.