Hashish e marijuana nell'auto del 22enne nel Napoletano: uso personale, ma scatta la multa anti-Covid

Ieri notte gli agenti del Commissariato di Nola, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Jacopone da Todi un’auto con due giovani a bordo. I poliziotti hanno rinvenuto indosso al conducente una bustina contenente 0,6 grammi circa di marijuana, mentre nel veicolo hanno trovato un involucro con circa 1,1 grammi di hashish. L’uomo, 22 anni, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale e, assieme al passeggero, 19enne, anche per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché trovati fuori dal proprio domicilio oltre l’orario consentito.

