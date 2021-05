Ieri sera gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante il controllo di una persona sottoposta agli arresti domiciliari in via Cupa Pozzelle, hanno rinvenuto nell’abitazione un panetto di hashish e 3 dosi della stessa sostanza per un totale di 105 grammi circa.

C.P., 28enne napoletano, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.