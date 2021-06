Napoli: marijuana sotto la sella dello scooter, ​denunciata spacciatrice di 41 anni

Ieri gli agenti del Commissariato San Carlo Arena e della Polizia Locale, con il supporto dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in via Sanità, piazza Cavour, via Vergini e piazza Sanità. Nel corso dell’attività sono state identificate 97 persone, di cui 36 con precedenti di polizia, controllati 2 esercizi commerciali e 66 veicoli di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo ed uno a fermo amministrativo, contestate 9 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente e mancata copertura assicurativa, elevando sanzioni per 7.000 euro; inoltre, sono state controllate 13 persone sottoposte agli arresti domiciliari.

I poliziotti, inoltre, hanno controllato in via San Vincenzo un uomo trovandolo in possesso di 9 involucri contenenti 9 grammi circa di marijuana e 165 euro. G.S., 41enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli operatori, infine, hanno controllato in piazza Bellini una 41enne napoletana a bordo di uno scooter trovandola in possesso di 7 involucri con 9,5 grammi circa di marijuana mentre, nascosti nel sottosella del motociclo, hanno rinvenuto 385 euro e l’hanno denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.