Napoli: sullo scooter con 22 stecche di hashish, ​spacciatore arrestato in via Duomo

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Decumani hanno controllato in via Duomo un uomo a bordo di uno scooter trovandolo in possesso di 22 stecche di hashish del peso di circa 30 grammi.

Inoltre, i poliziotti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione in cui hanno rinvenuto altre 45 stecche e 5 pezzi della stessa sostanza del peso di 278 grammi circa, un bilancino di precisione e 2755 euro. Gennaro Piccolo, 45enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.