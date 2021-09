Napoli, spacciatore di cocaina bloccato dalla polizia a Secondigliano

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via De Pinedo (rione Berlingieri) un uomo a bordo di uno scooter che ha consegnato un involucro ad una persona in cambio di una banconota. I poliziotti hanno bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 16 involucri contenenti 8 grammi circa di cocaina e di 305 euro, mentre l’acquirente si è dato alla fuga. Daniele Romano, 25enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Stamattina, inoltre, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e dell'Unità Cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Secondigliano e San Pietro a Patierno. Nel corso dell’attività sono state identificate 53 persone, di cui 27 con precedenti di polizia, e controllati 21 veicoli.