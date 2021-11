Stupefacenti a Napoli, donna di 63 anni arrestata dalla polizia

Stamattina i Falchi della Squadra Mobile hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso il 17 novembre 2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di Maria Mazzocchi, 63enne napoletana, poiché condannata alla pena di 9 anni, 11 mesi e 25 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali commessi a Napoli da novembre 2016 a gennaio 2020.