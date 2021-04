Dosi di cocaina nello stendibiancheria: tre spacciatori arrestati a Napoli

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di tre persone in Calata Ponte di Casanova dove hanno rinvenuto 40 involucri contenenti 16 grammi circa di cocaina, un coltello a molletta della lunghezza di circa 20 cm, un pezzo di hashish di circa 4,5 grammi e, occultati nella struttura di uno stendibiancheria, 16 involucri con circa 6 grammi di cocaina; inoltre, in un cofanetto hanno rinvenuto altri 13 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e 385 euro. I fratelli Antonio e Carmela Rubino, di 30 e 31 anni con precedenti di polizia, e una 29enne, tutti napoletani, sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

