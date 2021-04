Panetti di hashish nella lavatrice, preso il pusher: era ai domiciliari a Napoli

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in vico De Gasperis dove hanno rinvenuto 16 stecchette contenenti 18 grammi di hashish mentre, nella lavatrice, hanno trovato 3 panetti del peso di 235 grammi circa della stessa sostanza, un bilancino di precisione e, in un armadio, 1230 euro. Guglielmo Iannaccone, 38enne napoletano già sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente.

