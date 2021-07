Napoli, dosi di cocaina nascoste dietro il pc del negozio: arrestato

Ieri sera gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, hanno notato in vico Rosario a Portamedina un uomo che, alla loro vista, si è diretto velocemente all’interno di un esercizio commerciale e ha nascosto qualcosa dietro un computer.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 3 involucri di cocaina e di 60 euro; inoltre, dietro al pc, sono stati rinvenuti 7 involucri della stessa sostanza per un peso complessivo di 3,1 grammi. Pasquale Mancini, 48enne napoletano già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.