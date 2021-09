Napoli, spacciatore di cocaina bloccato dalla polizia a Poggioreale

Gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via del Riposo a Poggioreale un uomo a bordo di uno scooter che ha consegnato un involucro a due persone in cambio di una banconota.

I poliziotti hanno bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 7 involucri con 3,3 grammi circa di cocaina e di 30 euro, mentre gli acquirenti si sono dati alla fuga; inoltre, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione in cui hanno rinvenuto altri 30 involucri contenenti 14,2 grammi circa della stessa sostanza e 445 euro. Alessandro Amato, 37enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente; infine, il veicolo è stato sequestrato.

