Ischia: ai domiciliari per spaccio, continuava a vendere hashish in casa

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Ischia hanno notificato un decreto di sospensione della misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, emesso il 10 febbraio scorso dal Magistrato di Sorveglianza di Napoli, con l’aggravamento della misura restrittiva in carcere nei confronti di Hamza Bouzid, 34enne algerino. Nei giorni scorsi, infatti, i poliziotti hanno predisposto mirati servizi di osservazione che hanno consentito di individuare in via Provinciale Lacco-Fango un viavai di persone che si avvicinavano all'abitazione dell’uomo. In particolare, hanno notato una persona uscire dallo stabile e lo hanno identificato per V.I., 24enne napoletano sottoposto alla misura dell’avviso orale e trovato in possesso di 3,5 grammi circa di hashish; poco dopo, hanno effettuato un controllo presso l’appartamento del Bouzid accertando che effettuava attività di spaccio di sostanze stupefacenti nel proprio domicilio.

