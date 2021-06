In auto con dosi di hashish e tirapugni, due giovani denunciati nel Napoletano

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Acerra, con il supporto delle Unità Cinofile antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante un servizio di contrasto alle sostanze stupefacenti hanno controllato in via Macedonia a Sant’Anastasia un’auto con due giovani a bordo nella quale hanno rinvenuto una bustina di cellophane con 2,3 grammi circa di marijuana, 3 involucri contenenti 13,6 grammi circa di hashish e un tirapugni. Un 22enne e M.D.,31enne con precedenti di polizia, entrambi di Cerignola, sono stati denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

APPROFONDIMENTI LA DROGA Napoli: blitz della polizia nel rione Sanità, arrestato... IL CASO Covid a Napoli, l'ultima frontiera dei pusher: droga nascosta... LA DROGA Spaccio di hashish a Marechiaro, arrestato 43enne dopo la fuga