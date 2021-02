Preparavano le dosi sul tavolo della cucina: in manette una famiglia di spacciatori nel Napoletano

I carabinieri della compagnia di Pozzuoli, nell'ambito di un servizio a largo raggio disposto dal Comando Provinciale di Napoli, hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Aurelio Castellano (28 anni), suo padre Carlo (50enne) e la compagna di 27 anni.

Durante una perquisizione domiciliare sono stati sorpresi dai militari mentre confezionavano dosi di droga per la vendita. Nell’abitazione rinvenute 13 dosi di cocaina, 1 grammo di hashish, 1 di marijuana, un bilancino di precisione, sostanza da taglio e materiale per il confezionamento.

La preparazione avveniva in cucina, su di un tavolo.In casa anche 1190 euro in banconote di piccolo taglio ritenute provento illecito. Finiti in manette, la donna è stata sottoposta ai domiciliari mentre i due Castellano sono stati tradotti al carcere di Poggioreale.

