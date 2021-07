Pozzuoli: tenta di uccidere lo zio per la gestione dello spaccio, fermato

Tenta di uccidere lo zio per questioni connesse alla gestione delle piazze di spaccio nel quartiere di Monterusciello, a Pozzuoli. I Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Carabinieri di Pozzuoli hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Direzione distrettuale di Napoli a carico di Emanuele Delos, 21enne gravemente indiziato del tentato omicidio dello zio Salvatore Artiaco, 51enne ferito la sera del 25 giugno scorso.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe stato il nipote Delos a esplodere 6 colpi di pistola all'indirizzo di Artiaco, con l'intento di ucciderlo, ferendolo ad un braccio. Gli immediati accertamenti hanno consentito di orientare le indagini nei confronti del 21enne, che nell'immediatezza dei fatti si era dato alla fuga rendendosi irreperibile. Delos è stato rintracciato nel pomeriggio del 10 luglio nel rione Monterusciello ed è stato arrestato in esecuzione del fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso. Convalidato il fermo, il giudice per le Indagini preliminari ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Delos.