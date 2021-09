Spaccio di marijuana e hashish, ​42enne arrestato nel Napoletano

Stamattina gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato nei pressi di un complesso popolare in via Solimena a Sant’Antimo un uomo che, in cambio di denaro, ha consegnato qualcosa a una persona, la quale, notati gli agenti, si è data alla fuga.

APPROFONDIMENTI LA DROGA Napoli, spacciatore di cocaina bloccato dalla polizia a Poggioreale L'AGGRESSIONE Minaccia il padre con una mannaia: «Voglio i soldi per la... LA SCOPERTA Piante di cannabis indica nei boschi di Contrada

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di una bustina con un grammo circa di marijuana e 60,00 euro. Inoltre, in una busta di cui si era disfatto poco prima, le forze dell'ordine, hanno rinvenuto ben 12 bustine contenenti 20 grammi circa della stessa sostanza e 30 stecchette di hashish del peso di circa 30 grammi. Vincenzo Maggio, 42enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.