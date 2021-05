Stamattina gli agenti del Commissariato di Sorrento, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Molini a Massa Lubrense presso l’abitazione di una donna dove hanno rinvenuto 53 grammi circa di marijuana, un bilancino di precisione e 2 piantine di cannabis. C.D.G, 22enne di Massa Lubrense con precedenti di polizia, è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.