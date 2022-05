Droga a Napoli, spacciatore 19enne bloccato in un garage a Pianura

In via vicinale Sant’Aniello a Pianura i poliziotti questa mattina hanno notato un via vai di persone da un palazzo. Sono quindi entrati nei garage dell’edificio, e lì hanno sorpreso un ragazzo che, alla loro vista, si è disfatto di una busta ed ha tentato la fuga, ma lo hanno immediatamente raggiunto e bloccato. Gli agenti hanno recuperato il sacchetto: all'interno, 4 involucri e 7 bustine con circa 122 grammi di cocaina, 47 stecche di hashish del peso di 79 grammi circa e 10 buste contenenti complessivamente 213 grammi circa di marijuana. F.P.P., 19enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

