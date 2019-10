CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 10 Ottobre 2019, 22:55 - Ultimo aggiornamento: 10-10-2019 22:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La droga era nascosta - come si usa fare a Scampia o a Ponticelli - all’interno di una cabina elettrica, nell’androne del palazzo. Le bustine di marijuana sistemate in dosi da 10 e da 20 euro erano pronte per essere spacciate, esattamente allo stesso modo utilizzato dai pusher del Rione Traiano o delle Case Nuove. E però questa volta a fare da sfondo all’ultima operazione antidroga dei carabinieri non c’erano i palazzoni del Rione Incis, le Vele o i vicoli di Forcella. No. Stavolta è accaduto al Vomero, e - sorpresa ulteriore - a finire in manette è stato un ragazzo ventiduenne della cosiddetta “Napoli bene”.