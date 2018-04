Martedì 24 Aprile 2018, 10:22 - Ultimo aggiornamento: 24-04-2018 10:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anacapri, altri due arresti per droga effettuati dai carabinieri. I militari della stazione di Anacapri hanno tratto in arresto nella notte per spaccio di marijuana G.G., un 18enne del luogo già noto alle forze dell'ordine per reati specifici, resosi responsabile in via Pagliaro della cessione a un coetaneo di 10 grammi di marijuana.Nel corso di una perquisizione domiciliare è stato quindi arrestato per detenzione di marijuana a fini di spaccio S.D., un 37enne di Anacapri, trovato in possesso di 50 grammi di marijuana. Entrambi, dopo le formalità in caserma, sono stati trasferiti questa mattina nella casa circondariale di Poggioreale.