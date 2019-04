Droga e armi, controlli nell'hinterland e due arresti tra Cardito e Casoria

Lunedì 15 Aprile 2019, 13:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri sera gli agenti del commissariato di Afragola e del reparto prevenzione crimine hanno effettuato un servizio di controllo straordinario nei comuni limitrofi arrestando a Cardito Antonio Bellezza e Domenico Ambrosio.I poliziotti sono intervenuti in via Fermi dopo avere notato Bellezza intenta a scaricare da un furgone della merce di provenienza illecita. Nella cantina dell'uomo sono state rinvenute macchine fotografiche, tv, e tagliaerba; nell’appartamento, dotato di un sistema di videosorveglianza, è stata invece trovata una pistola, marca Walther modello PPK, 9mm completa di caricatore, 61 cartucce e la somma di 1.815 euro.Nel Comune di Casoria, invece, dopo vari appostamenti, i poliziotti hanno notato Ambrosio giungere a bordo di una vettura ed effettuare scambio dose-soldi con un’acquirente che lo attendeva. I poliziotti, certi della sua condotta, lo hanno bloccato e hanno rinvenuti 0,73 grammi di cocaina, 80 euro di banconote suddivise in vario taglio e due cellulari.