Napoli: pistola e marijuana nel garage, arrestato dai carabinieri a Chiaiano

I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella hanno arrestano per deftenzione di droga a fini di spaccio, detenzione di arma da sparo e ricettazione Giovanni Bruzzese, 52enne di Chiaiano. Durante una perquisizione in un’autorimessa in uso a Bruzzese i militari hanno rinvenuto in una scatola di cartone 1 pistola Walther P99 cal. 9x21 con matricola abrasa e 15 proiettili nel caricatore. E ancora 1 chilo e mezzo circa di marijuana, imbustata in 5 confezioni termosaldate. Il 52enne è stato tradotto al carcere di Poggioreale.

APPROFONDIMENTI IL CASO Armi e droga scoperte in casa:arrestata 70 enne di Qualiano LA SENTENZA Duecentoventi chili di hashish nascosti ​tra le arance, blindate... LA CRIMINALITÀ Torre Annunziata, trovata pistola rubata con pallottole e droga





© RIPRODUZIONE RISERVATA