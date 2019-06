Martedì 18 Giugno 2019, 11:49

I Carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno tratto in arresto il 42enne Francesco Loris Feltre e il 44enne Pasquale Caruso. Nel corso di controlli effettuati nel complesso di edilizia popolare detto la «Cisternina», hanno sorpreso Feltre in possesso di 4 grammi di crack suddivisi in dosi e 436 euro in contante verosimilmente provento di spaccio.Durante la perquisizione effettuata in un garage, invece, hanno individuato un carrello telecomandato a scomparsa nascosto dietro una finta centralina elettrica. All'interno del vano ricavato, il cui dispositivo di apertura era nella disponibilità di Caruso, erano nascoste due pistole con colpo in canna (una colt mk4 con matricola abrasa e una pistola giocattolo modificata), 200 grammi di cocaina, 523 di crack, 60 di marijuana e 60 di hashish.