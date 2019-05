Martedì 14 Maggio 2019, 11:56 - Ultimo aggiornamento: 14-05-2019 12:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cocaina e armi, i carabinieri di Marano arrestano un 60 enne già noto alle forze dell'ordine. L'arresto è stato eseguito stamani nel corso di un'attività finalizzata a contrastare lo spaccio di stupefacenti. In manette è finito Giuseppe Covino, 60 anni. Gli operanti l’hanno sorpreso l'uomo all’interno dell’androne condominiale. Era in possesso di un involucro contenente 12,30 grammi di cocaina e della somma in denaro contante di 250 euro ritenuta provento d’illecita attività. La perquisizione è stata poi estesa al suo domicilio e alle pertinenze, con il rinvenimento e sequestro di 2 bilancini elettronici di precisione, una pistola a salve marca calibro 8 privata del tappo rosso e con 9 cartucce nel caricatore, 100 euro in contante e una scatola contenente 41 cartucce a salve calibro 8. L’arrestato è in attesa di rito direttissimo.