Tre pusher sono stati arrestati nel Sannio dagli agenti della Squadra Mobile di Benevento. I poliziotti li hanno trovati in possesso di 100 grammi di cocaina a bordo della loro automobile che era appena entrata in una villetta di San Giorgio del Sannio dove ad attenderli vi era il proprietario dell'abitazione, anch'egli finito in manette.

Domenica 23 Giugno 2019, 13:17

