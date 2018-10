Martedì 30 Ottobre 2018, 14:41

QUALIANO - Operazione antidroga dei carabinieri, due arresti per droga. In manette è finito il quarantenne Mariano Aporta, trovato in possesso di 10 dosi di cocaina. Sempre i carabinieri della stazione di Qualiano hanno tratto in arresto Alessandro Iorio, 23enne di Qualiano, trovato in possesso di 85 dosi di marijuana nascoste sotto il sedile della sua auto e di due piante presso la sua abitazione.