Michele Imperatore, 22enne di via Salvator Rosa già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato insieme con la moglie 21enne dai carabinieri della compagnia Vomero. Entrambi dovranno rispondere di detenzione di stupefacente a fini di spaccio e possesso di banconote false.Perquisendo la loro abitazione i carabinieri hanno rinvenuto quattro confezioni di marijuana del peso complessivo di 10 grammi nascoste nell’auto giocattolo del figlioletto della coppia, una banconota da 500 euro e una da 50 euro false nonché 140 euro ritenuti provento di attività illecita. Utilizzando una chiave trovata in casa, inoltre, i militari hanno scoperto in un magazzino della palazzina in cui vivono i due 990 grammi di marijuana tenuti in due bustoni.