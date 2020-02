Gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano hanno ricevuto una segnalazione dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia inerente la cattura di Giorgio Cappiello, 55enne sangiorgese, destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso dalla Corte d’Appello di Anversa (Belgio) nello scorso dicembre, in seguito ad una condanna alla pena di sei anni di reclusione poichè facente parte di un’organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di stupefacenti, falsificazione e uso di documenti falsi.



I poliziotti hanno così effettuato ricerche che hanno consentito venerdì sera di rintracciare e bloccare l'uomo in un appartamento di via Filumena Marturano a Napoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA