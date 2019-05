Giovedì 9 Maggio 2019, 15:01 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2019 15:07

Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe, in via Vecchia Aversa a Villa Literno, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di G. F., 37 anni, residente a Villa Literno.L’uomo è stato fermato a bordo della propria bicicletta, dopo aver ceduto due dosi di hashish, per un peso di 5 grammi, a due acquirenti, subito identificati e segnalati alla competente autorità Amministrativa.Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno rinvenuto ulteriori gr.2,80 di hashish e grammi 3 di marijuana, nascosti in un pensile della cucina. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.