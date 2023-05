Droga, cadono le accuse per l'ex capitano della Nocerina

Era stato arrestato nel 2011 per smercio di droga, quando vestiva la maglia di capitano della Nocerina (all'epoca militante in serie B). Oggi, a distanza di 12 anni, la Corte di Appello di Napoli ha chiuso il caso, con un provvedimento che dispone il "non doversi procedere" a carico dell'indagato, dopo che la Cassazione aveva annullato con rinvio degli atti in piazza Cenni. Esce così dal processo Vincenzo De Liguori (difeso dal penalista Dario Raucci), indicato anni fa come potenziale trait d'union tra alcuni venditori di droga di Napoli (originari di rione De Gasperi a Ponticelli) e altri acquirenti sparsi sul territorio. Era finito al centro di una inchiesta sul traffico di mdma, droga fino a qualche tempo fa particolarmente diffusa in alcuni locali gettonati dal popolo della notte. Una vicenda che faceva leva su alcune intercettazioni, che non hanno retto alla prova processuale nei tre gradi di giudizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA