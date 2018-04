Hashish e cocaina in camera da letto, spacciatore arrestato a Napoli

Domenica 29 Aprile 2018, 15:24

I poliziotti del commissariato Secondigliano hanno arrestato Andrea Ruffo, 22enne napoletano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Nel pomeriggio i poliziotti della sezione investigativa, durante un servizio di perlustrazione della zona, finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, transitando in via Abate Alfiero, hanno visto un gruppo di quattro persone intente a parlare, tre delle quali note ai poliziotti per i diversi pregiudizi di polizia che ciascuno annovera.Hanno così deciso di effettuare un controllo, identificando i quattro uomini, tre dei quali avevano i documenti ed erano i soggetti noti agli agenti mentre il quarto giovane non aveva con sé il documento e palesava grande agitazione ed una sorta di reticenza a dichiarare la sua residenza, tale da indurre i poliziotti a ritenere che nascondesse qualcosa in casa.Nel corso della perquisizione del'appartamento del 22enne, i carabinieri hanno trovato nella camera da letto, in una borsa di colore nero, hanno trovato sette confezioni di cellophane contenenti, ciascuna, diverse stecche di hashish, per un totale di 509 grammi, una tavoletta di hashish, per un peso di 95.73 grammi, un involucro di cellophane contenente cocaina, per un peso di quasi 11 grammi; due bilancini di precisione, un coltello da cucina con manico nero, una tavoletta di legno tipo tagliere, un rotolo di carta trasparente per alimenti e la somma di 710 euro. Il ragazzo è stato portato nella casa circondariale di Napoli Poggioreale mentre la droga è stata sequestrata.