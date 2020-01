LEGGI ANCHE

Aveva confezionato un pacco per il figlio, detenuto nel carcere di Poggioreale, contenente cocaina, ma è stata scoperta ed arrestata. Una donna di 74 anni, V.C. di Napoli ha consegnato ieri agli addetti del carcere un pacco contenente capi di abbigliamento destinato al figlio. Gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata e del Nucleo Investigativo della Polizia Penitenziaria, nell' ambito di un controllo anti-droga, hanno aperto il pacco ed hanno scoperto all' interno del bordo di un accappatoio, un involucro con 26 grammi di cocaina. La donna 74 enne è stata arrestata per traffico di droga.