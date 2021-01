Pregiudicato nasconde 13 chili di marijuana: arrestato nel Napoletano

Oltre 13 chili di marijuana sono stati sequestrati dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castellammare di Stabia e della Stazione di Sant'Antonio Abate, durante una perquisizione d'iniziativa nell'abitazione di un pregiudicato 51enne di Sant'Antonio Abate alla ricerca di sostanze stupefacenti.

La perquisizione, estesa poi ai luoghi nella disponibilità dell'uomo ed in particolare ad una cantina ubicata presso l'abitazione della madre nel comune di Angri, ha consentito di rinvenire oltre 13 chilogrammi di marijuana, bilance di precisione, una macchina per il sottovuoto e materiale vario per il confezionamento.

Lo stupefacente ed il materiale, opportunamente sequestrati, erano occultati all'interno di alcuni scatoloni di cartone e in un vecchio freezer in disuso.

