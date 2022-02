Cercola, carabinieri arrestano 2 donne: oltre 3 anni di reclusione per droga

I carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno arrestato due donne, madre e figlia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Palermo. Si tratta di Nunzia Carrotta e Jessica Taglialatela, 50 e 30 anni, di Cercola. Già sottoposte ai domiciliari, le donne sconteranno 3 anni 10 mesi e 20 giorni di reclusione per detenzione di droga a fini di spaccio. Nel 2019 furono sorprese in auto, in Sicilia, con un carico di stupefacenti di oltre 200 chili. Entrambe sono state tradotte al carcere di Pozzuoli.