«Traffico di droga, condannate a venti anni di carcere Genny la carogna»

Mercoledì 9 Maggio 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2018 07:00

Non un soldato semplice ma uno in grado di spostare soldi e uomini, di dare ordini, di decidere strategie. Non era uno che aspettava input calati dall'alto, ma uno in grado di imporre le proprie decisioni, quando si trattava di definire i traffici di amnesia dall'Olanda a Forcella, dai Paesi bassi ai vicoli del centro cittadino.Quattro anni dopo il suo intervento sugli spalti dell'Olimpico, ha conservato la stessa stazza e le stesse pose autoritarie, lì nel chiuso di una gabbia del Tribunale di Napoli, ad incassare una durissima richiesta di condanna: venti anni per fatti di droga per Giuseppe De Tommaso, conosciuto come «Genny la carogna», ex capo dei «mastiffs» immortalato a maggio del 2014 mentre garantiva la pax in curva al cospetto di forze dell'ordine, dell'inconsapevole capitano del Napoli Marek Hamsik, mentre in tribuna d'onore spiccavano i volti contrariati dei vertici dello Stato. Aula 111, di tempo ne è passato rispetto alla «trattativa» tra le frange estreme del tifo azzurro e le forze di polizia. Oggi De Tommaso incassa in silenzio la richiesta di condanna formulata in aula dal pm anticamorra Francesco De Falco, al termine di indagini che hanno investito circuiti di smercio in Olanda e in altre regioni d'Europa.