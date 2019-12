A Castellammare di Stabia, i carabinieri hanno arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio C. C. 63enne del posto già noto alle forze dell'ordine. Nella sua abitazione, in parte nascoste sopra al frigorifero e in parte tra i radiatori di un termosifone, 130 dosi di cocaina per complessivi 37,3 grammi. In camera da letto in un'intercapedine ricavata in un armadio c'erano due bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento.

LEGGI ANCHE Napoli, cerca di rubare un'auto scoperto cerca di accoltellare il proprietario

Ingente la somma contante trovata: 6720 euro ritenuti provento illecito, distribuiti tra una scarpiera e un comodino. L'uomo è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.

Ultimo aggiornamento: 13:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA