Napoli: cocaina nascosta nella torcia, preso spacciatore al rione De Gasperi

Ultimo aggiornamento: 17:25

Gli agenti del Commissariato Ponticelli, nel corso di un servizio di polizia giudiziaria, sono intervenuti in un garage in disuso del Rione De Gasperi dove hanno bloccato un uomo trovato in possesso di 5 involucri di cocaina, nascosti in una, e di 140 euro. Nel locale inoltre, sono stati rinvenuti altri 50 involucri di cocaina., napoletano 55enne con precedenti di polizia, sottoposto alla misura della libertà vigilata, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.