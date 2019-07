Mercoledì 3 Luglio 2019, 11:57

I carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco hanno arrestato per spaccio Nino Balzano, 50 anni. I militari lo hanno notato davanti a fuori a un bar della litoranea mentre consegnava due dosi di crack (in totale 1,2 grammi) a un uomo. Balzano è stato perquisito e trovato in possesso di altri 2,6 grammi di crack e circa 400 euro ritenuti provento illecito; l’acquirente è stato identificato e segnalato come assuntore alla Prefettura.Per l'arrestato sono stati disposti i domiciliari.