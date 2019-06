Domenica 9 Giugno 2019, 17:37

Operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Marano. I militari della sezione operativa di via Nuvoletta, diretta dal capitano Francesco Tessitore, hanno arrestato - al culmine di una complessa attività investigativa, eseguita su diversi territori a a nord di Napoli e nel capoluogo partenopeo - una donna incensurata, A.M., 42 anni, perché trovata in possesso di oltre un chilo e duecento grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, e cinquecento grammi di hashish, anch'esso suddiviso in cinque panetti. Gli stupefacenti sono stati rinvenuti in un appartamento di via Consalvo, a Napoli, dove i carabinieri hanno fatto irruzione nella mattinata di oggi. La donna è stata condotta in carcere ed è in attesa del rito di convalida.