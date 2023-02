Droga, due arresti tra Scampia e il centro storico di Napoli

In via della Resistenza a Scampia sequestrati tre involucri con circa 10 grammi di marijuana: denunciato un 17enne di Villaricca per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente Altro arresto nel centro storico, in vico Giganti: trovati un involucro di cocaina e 70 euro e, a casa del 25enne napoletano, altri 5,2 grammi della stessa sostanza, 7 stecche di hashish dal peso di circa 14 grammi, un bilancino di precisione e una telecamera che inquadrava la pubblica strada.