Droga e abusi su 16enne, presi capobanda di pusher e 5 suoi complici nel Napoletano

Insieme con i suoi affiliati gestiva le piazze di spaccio nel centro storico di Acerra, Pasquale Di Buono al quale i carabinieri di Napoli e la DDA contesta il reato di associazione a delinquere di stampo camorristico finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Non solo Di Buono, 30 anni, secondo gli inquirenti, avrebbe anche abusato di una ragazza che all'epoca dei fatti aveva meno di 16 anni. Insieme con Di Buono, a capo del gruppo malavitoso dei «Marcianisiell», sono finiti in carcere anche cinque suoi complici: Pasquale Cozzolino, 37enne, che aveva il compito di smerciare al «al dettaglio» la droga (hashish, cocaina e marijuana); il pusher Laurenc Lica, 22enne; Gennaro Montano, 20enne, affiliato, stretto collaboratore di Di Buono, incaricato di gestire il traffico delle droghe pesanti; Giovanni Parità, 27enne, addetto al procacciamento dei clienti; Rosario Soriano Esposito, 25enne, che si occupava di stoccare la droga, di procacciare clienti e anche della vendita.

LEGGI ANCHE Droga in costiera amalfitana: così le dosi arrivavano anche in spiaggia

Le indagini dei militari di Acerra e del N.O.R. di Castello di Cisterna, coordinate dalla DDA, partono dopo l'arresto in flagranza la notte di Capodanno del 2018, di tre giovani in sella a uno scooter, che trasportavano un fucile con il colpo in canna. Tra febbraio e maggio 2018, le forze dell'ordine hanno scoperto la violenza sessuale subita dalla minorenne, sequestrato ingenti quantitativi di hashish, cocaina e marijuana, arrestato in flagranza di reato alcune delle persone a cui oggi sono stati notificati i provvedimenti cautelari e segnalare alla Prefettura di Napoli i clienti che acquistavano droga dalla banda di spacciatori. Solo per Soriano Esposito il gip ha disposto il divieto di dimora ad Acerra. Per tutti gli altri si sono aperte le porte del carcere napoletano di Secondigliano.

Ultimo aggiornamento: 17:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA